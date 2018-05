Huawei brings Honor 7C to India, prices starts at Rs. 9999

Honor – Huawei’s smartphone e-brand for digital natives, today at a high voltage event in the presence of Bollywood actress Neha Dhupia launched its most affordable dual lens camera devices Honor 7A & 7C. Packed with a dual-lens rear camera setup, a sleek design, FullView display and face unlock, the new phones from the house of Honor set new benchmarks in every way. The Honor 7A will be available on Flipkart starting May 29th 2018, from 12 noon onwards and Honor 7C will be available on Amazon from 31st May 2018, 12:00 noon onwards.

As a leader in mobile innovation, Honor continues to surge ahead by exploring possibilities for consumers to offer best of hardware & software. Engineered to deliver top notch smartphone experience, the new smartphones in the Dual camera range bring disruptive amalgamation of smartphone design, camera, and performance at attractive price points.

P Sanjeev, Vice President Sales, Huawei India-Consumer Business Group, said, “Honor is committed to scale new heights of product innovation and customer centricity through its products. At Honor we have always focused on simplifying the lives and needs of our consumers by bringing together seamless smartphone experiences at affordable price points. The recent Counterpoint report placed Honor amongst top 5 smartphones brands in India which is a testimony of the trust consumers have shown in the brand.” He further added, “With the launch of Honor 7A and 7C, we are offering market-leading specifications by pushing boundaries of smartphone design with advanced technology and focusing on the needs of larger set of consumers. Honor can do this like no other brand owing to our unique e-commerce business model and world-class R&D capabilities.”

With focus on youth, 7A and 7C are designed with superior design and powerful dual cameras. The Honor 7A & 7C are built to capture more and unlocking more possibilities given the great features like 13+2MP dual lens camera, face unlock, EMUI 8.0. The phones come with fast fingerprint sensor to give the consumers an enhanced smart phone experience. Providing 18:9 full display on a 3000 mAh battery with best-in-class hardware and software, the smartphones will also give best gaming experience to their users.

Honor 7C- Unlock Your World

Dual-Lens camera for perfect picture shots

The Honor 7C camera is an amalgamation of cutting-edge hardware and software with its flat-mounted 13MP + 2MP dual-lens rear camera. The two lenses work in sync to deliver perfect picture quality, with one lens to capture the image and another for depth detection with next-generation depth-of-field effect. The camera is also equipped with (aperture range/recording specs). The 8MP front camera is equipped with F/2.0 wide aperture with intelligent adjustable selfie toning light to take selfies whether day or nights.

Honor FullView Display

Equipped with a 5.99-inch honor FullView display featuring an 18:9 aspect ratio, the Honor 7C expands your horizons and delivers a more dynamic visual experience for reading, video streaming, or gaming.

Ultimate gaming and streaming experience

The power-packed Honor 7C is designed for all the game and streaming lovers. The phone is packed with ‘uninterrupted gaming mode’ to have an ultimate gaming experience with any distraction. The powerful Adreno 506 GPU and SmartPower 5.0 technology enables users to enjoy seamless and long-lasting gaming and streaming experience.

The Beauty with Power

The sleek metal body with 14nm octa-core chipset and 3GB RAM, making it a beauty with Power. Honor 7C has a classic rounded-edge design and full metal body that truly exemplifies minimalism. Honor 7C supports both face and fingerprint unlock. The cutting-edge EMUI 8.0 system features a number of custom modes to ensure the enhanced your user experience. The Honor 7C also provides many functional features, including One-Click Split, Navigation Dock and many others. Despite the power packed feature the 3000mAh (typical) battery of the Honor 7C is designed for longevity, maintaining over 80% of its capacity even after 500 full recharge.

Price and Availability

The Honor 7C on the other hand will be available on Amazon at INR 9999 (3+32GB), INR 11999 (4+64GB) from May 31st 2018 starting 12:00 noon.

Honor 7C will be available in Black, Blue and Gold color options and will be bundled with a charger, standard Micro-USB cable in a box. Honor 7C will come with standard 12 months service warranty along with Honor’s best-in-class after sale facilities offering additional piece of mind for the consumer.

In French

Honor – La marque électronique de Huawei pour les digital natives, aujourd’hui lors d’un événement de haute tension en présence de l’actrice de Bollywood, Neha Dhupia, a lancé ses appareils photo à double objectif les plus abordables, Honor 7A & 7C. Dotés d’une configuration de caméra arrière à double objectif, d’un design élégant, d’un affichage FullView et d’un déverrouillage du visage, les nouveaux téléphones de la maison d’honneur ont établi de nouvelles références à tous points de vue. L’Honor 7A sera disponible sur Flipkart à partir du 29 mai 2018, à partir de midi et Honor 7C sera disponible sur Amazon à partir du 31 mai 2018, à partir de midi.

En tant que leader de l’innovation mobile, Honor continue d’explorer les possibilités d’offrir le meilleur du matériel et des logiciels aux consommateurs. Conçus pour offrir une expérience de premier ordre sur les smartphones, les nouveaux smartphones de la gamme Dual Camera apportent une amalgamation disruptive de la conception des smartphones, de la caméra et de la performance à des prix attractifs.

P Sanjeev, vice-président des ventes, Huawei India-Consumer Business Group, a déclaré: «Honor s’engage à faire évoluer de nouveaux sommets en matière d’innovation produit et de centricité client à travers ses produits. Chez Honor, nous avons toujours mis l’accent sur la simplification de la vie et des besoins de nos consommateurs en réunissant des expériences de smartphones à des prix abordables. Le récent rapport Counterpoint place Honour parmi les cinq premières marques de smartphones en Inde, ce qui témoigne de la confiance que les consommateurs ont manifestée envers la marque. »Il ajoute:« Avec le lancement de Honor 7A et 7C, nous proposons des spécifications leaders du marché. repousser les limites de la conception de smartphones avec une technologie de pointe et se concentrer sur les besoins d’un plus grand nombre de consommateurs. Honneur peut le faire comme aucune autre marque grâce à notre modèle unique de commerce électronique et à nos capacités de R & D de classe mondiale.

En mettant l’accent sur la jeunesse, les modèles 7A et 7C sont conçus avec un design supérieur et deux caméras puissantes. Les Honor 7A et 7C sont conçus pour capturer plus et déverrouiller plus de possibilités étant donné les grandes caractéristiques comme 13 + 2MP caméra double objectif, déverrouillage face, EMUI 8.0. Les téléphones viennent avec un capteur d’empreintes digitales rapide pour donner aux consommateurs une expérience améliorée de téléphone intelligent. Offrant un affichage complet 18: 9 sur une batterie de 3000 mAh avec le meilleur matériel et logiciel, les smartphones offriront également une expérience de jeu optimale à leurs utilisateurs.

Honor 7C- Débloquez votre monde

Appareil photo à double objectif pour des photos parfaites

L’appareil photo Honor 7C est un amalgame de matériel et de logiciels de pointe avec sa caméra arrière à double objectif 13MP + 2MP montée à plat. Les deux lentilles fonctionnent en synchronisation pour offrir une qualité d’image parfaite, avec une lentille pour capturer l’image et une autre pour la détection de profondeur avec l’effet de profondeur de champ de prochaine génération. L’appareil photo est également équipé de (gamme d’ouverture / spécifications d’enregistrement). L’appareil photo frontal de 8 mégapixels est équipé d’une large ouverture F / 2.0 avec une lumière intelligente auto-réglable pour prendre des selfies de jour comme de nuit.

Honorer l’affichage FullView

Équipé d’un écran FullView de 5,99 pouces doté d’un format 18: 9, le Honor 7C élargit vos horizons et offre une expérience visuelle plus dynamique pour la lecture, le streaming vidéo ou les jeux.

Ultimate expérience de jeu et de streaming

Le Honor 7C, puissant, est conçu pour tous les amateurs de jeux et de streaming. Le téléphone est emballé avec «mode de jeu ininterrompu» pour avoir une expérience de jeu ultime avec toute distraction. La puissante technologie GPU Adreno 506 et la technologie SmartPower 5.0 permettent aux utilisateurs de profiter d’une expérience de jeu et de streaming fluide et durable.

La beauté avec le pouvoir

Le corps en métal lisse avec 14nm chipset octa-core et 3 Go de RAM, ce qui en fait une beauté avec Power. Le Honor 7C présente un design arrondi classique et une carrosserie entièrement en métal qui illustre parfaitement le minimalisme. Honor 7C prend en charge le déverrouillage des visages et des empreintes digitales. Le système de pointe EMUI 8.0 comporte un certain nombre de modes personnalisés pour assurer l’amélioration de votre expérience utilisateur. L’Honor 7C offre également de nombreuses fonctionnalités, dont le Split One-Click, la Navigation Dock et bien d’autres. Malgré sa puissance, la batterie 3000mAh (typique) de l’Honor 7C est conçue pour durer, maintenant plus de 80% de sa capacité même après 500 recharges complètes.

Prix ??et disponibilité

L’Honor 7C sera quant à lui disponible sur Amazon à INR 9999 (3 + 32Go), INR 11999 (4 + 64Go) à partir du 31 mai 2018 à partir de midi.

Honor 7C sera disponible dans les options de couleur Noir, Bleu et Or et sera livré avec un chargeur, câble Micro-USB standard dans une boîte. L’Honor 7C sera assorti d’une garantie de service standard de 12 mois, ainsi que des meilleures installations après-vente d’Honor, offrant une tranquillité d’esprit supplémentaire au consommateur.

In Spanish

Honor: la marca electrónica de teléfonos inteligentes de Huawei para nativos digitales, hoy en un evento de alto voltaje en presencia de la actriz de Bollywood Neha Dhupia lanzó sus dispositivos de cámara de dos lentes más asequibles Honor 7A y 7C. Equipado con una configuración de cámara trasera de doble lente, un diseño elegante, pantalla FullView y desbloqueo facial, los nuevos teléfonos de la casa de Honor establecen nuevos puntos de referencia en todos los sentidos. El Honor 7A estará disponible en Flipkart a partir del día 29 de mayo de 2018, a partir de las 12 horas y Honor 7C estará disponible en Amazon a partir del 31 de mayo de 2018, a partir de las 12:00 horas.

Como líder en innovación móvil, Honor continúa avanzando explorando posibilidades para que los consumidores ofrezcan lo mejor de hardware y software. Diseñados para ofrecer una experiencia de teléfono inteligente de primera categoría, los nuevos teléfonos inteligentes en la gama de cámaras duales combinan la disruptiva combinación de diseño, cámara y rendimiento de teléfonos inteligentes a precios atractivos.

P Sanjeev, vicepresidente de ventas de Huawei India-Consumer Business Group, dijo: “Honour se ha comprometido a escalar nuevas cotas de innovación de productos y centrarse en el cliente a través de sus productos. En Honor, siempre nos hemos centrado en simplificar las vidas y las necesidades de nuestros consumidores reuniendo experiencias de teléfonos inteligentes sin costuras a precios asequibles. El reciente informe Counterpoint colocó a Honor entre las 5 principales marcas de teléfonos inteligentes en la India, lo que es un testimonio de la confianza que los consumidores han demostrado en la marca “. Añadió:” Con el lanzamiento de Honor 7A y 7C, estamos ofreciendo especificaciones líderes del mercado empujando los límites del diseño de teléfonos inteligentes con tecnología avanzada y centrándose en las necesidades de un mayor grupo de consumidores. Honour puede hacer esto como ninguna otra marca debido a nuestro exclusivo modelo de negocio de comercio electrónico y capacidades de I + D de clase mundial “.

Con un enfoque en la juventud, 7A y 7C están diseñados con un diseño superior y potentes cámaras duales. Los Honor 7A y 7C están diseñados para capturar más y desbloquear más posibilidades gracias a las excelentes características, como la cámara de doble lente 13 + 2MP, el desbloqueo facial, EMUI 8.0. Los teléfonos vienen con un rápido sensor de huellas digitales para brindar a los consumidores una experiencia mejorada de teléfonos inteligentes. Al proporcionar una pantalla completa 18: 9 en una batería de 3000 mAh con el mejor hardware y software de su clase, los teléfonos inteligentes también brindan la mejor experiencia de juego para sus usuarios.

Honor 7C: Desbloquea tu mundo

Cámara de doble lente para tomas perfectas de imágenes

La cámara Honor 7C es una amalgama de hardware y software de vanguardia con su cámara trasera de doble lente de 13MP + 2MP plana. Las dos lentes trabajan en sincronía para ofrecer una calidad de imagen perfecta, con una lente para capturar la imagen y otra para la detección de profundidad con el efecto de profundidad de campo de la próxima generación. La cámara también está equipada con (rango de apertura / especificaciones de grabación). La cámara frontal de 8 megapíxeles está equipada con apertura amplia F / 2.0 con luz de timbre autofoto ajustable inteligente para tomar selfies ya sea de día o de noche.

Pantalla FullView de Honor

Equipado con una pantalla FullView de honor de 5,99 pulgadas con una relación de aspecto de 18: 9, el Honor 7C amplía tus horizontes y ofrece una experiencia visual más dinámica para lectura, transmisión de video o juegos.

La mejor experiencia de juego y transmisión

El poderoso Honor 7C está diseñado para todos los amantes del juego y la transmisión. El teléfono está repleto de ‘modo de juego ininterrumpido’ para tener una experiencia de juego definitiva con cualquier distracción. La poderosa tecnología Adreno 506 GPU y SmartPower 5.0 permite a los usuarios disfrutar de una experiencia de juego y transmisión continua y duradera.

La belleza con poder

El elegante cuerpo de metal con chipset octa-core de 14nm y 3GB de RAM, lo que lo convierte en una belleza con Power. Honor 7C tiene un diseño clásico de borde redondeado y cuerpo de metal completo que verdaderamente ejemplifica el minimalismo. Honor 7C es compatible con desbloqueo de rostro y huella digital. El innovador sistema EMUI 8.0 presenta una serie de modos personalizados para garantizar una mejor experiencia de usuario. El Honor 7C también ofrece muchas características funcionales, que incluyen One-Click Split, Navigation Dock y muchas otras. A pesar de la característica de poder lleno, la batería 3000mAh (típica) del Honor 7C está diseñada para la longevidad, manteniendo más del 80% de su capacidad, incluso después de 500 recargas completas.

Precio y disponibilidad

El Honor 7C, por otro lado, estará disponible en Amazon en INR 9999 (3 + 32 GB), INR 11999 (4 + 64 GB) desde el 31 de mayo de 2018 a partir de las 12:00 del mediodía.

Honor 7C estará disponible en las opciones de color Negro, Azul y Dorado y se incluirá con un cargador, cable Micro-USB estándar en una caja. Honor 7C contará con una garantía de servicio estándar de 12 meses junto con las mejores instalaciones de venta exclusiva de Honor que ofrecen una mayor tranquilidad para el consumidor.

GD Star Rating

loading...