Samsung bring Online Shopping Festival, offers No Cost EMI and much more

The mega sale will kick-off with exclusive deals on a range of Samsung mobiles, televisions, air conditioners, microwaves, wearables and mobile accessories. For the first time Harman Kardon and JBL audio products from Harman, a Samsung company, will also be available during this sale.

Special deals on consumer electronics, audio products and accessories will be offered at 11 am and 7 pm everyday on select products on Samsung Online Shop (https://shop.samsung.com/in). Citibank will offer 10% cashback on credit & debit card transactions for select products during this sale.

“We are delighted to announce the Samsung Summer Fest for our consumers. During the sale we have exciting offers, EMI and cashback options, allowing consumers to purchase and enjoy their favorite Samsung products,” said Mr. Sandeep Singh Arora, Vice President, Online Business, Samsung India.

Samsung Summer Fest Offers

Unreal Deals: Select products across categories to be on sale at special prices starting 11 am everyday

50:50 Accessories Store: Flat 50% off on a range of Samsung accessories starting 7 pm daily

Partner offers: Foodpanda will offer discount vouchers on their platform to consumers buying during the Summer Fest sale

Lucky Draw: Over 100 Samsung Scoop speakers will be up for grabs in a lucky draw for all consumers buying during the sale

Samsung Online Shop, the official online shopping destination for consumers, offers a wide portfolio of Samsung products covering smartphones, televisions, home appliances, memory and IT products with richer content, detailed product information and pan India delivery.

A sneak peek at the ‘Samsung Online Shop’:

Samsung India’s official online store is now more exciting, easy to use and seamless to help customers find the best Samsung products that fit their requirements.

Free Delivery on all orders across the country

Year-long attractive no cost EMI financing schemes on leading credit cards and Bajaj Finserv Cards

All-year attractive no cost EMI financing schemes available with a variety of payment options including Credit/Debit card, Netbanking & COD

Delight delivery for delivery by appointment from the nearest Samsung Plaza within 24 hours of ordering online, including free delivery for all products

Live Chat with Samsung Product Experts to help customers make buying decisions or generally enquire about Samsung products

Best exchange offers on smartphones while buying a new Samsung smartphone powered by Cashify

A special offers section for corporate employees for exclusive deals on Samsung products 365 days of the year

In French

Samsung India a annoncé son ‘Summer Fest 2018’ sur sa boutique en ligne officielle ‘Samsung Online Shop’, du 22 au 28 mai 2018.

La méga vente débutera avec des offres exclusives sur une gamme de mobiles Samsung, téléviseurs, climatiseurs, micro-ondes, vestimentaires et accessoires mobiles. Pour la première fois, les produits audio Harman Kardon et JBL de Harman, une société Samsung, seront également disponibles lors de cette vente.

Des offres spéciales sur l’électronique grand public, les produits audio et les accessoires seront proposées tous les jours à 11h00 et à 19h00 sur certains produits de la boutique en ligne Samsung (https://shop.samsung.com/in). Citibank offrira 10% de remise sur les transactions par carte de crédit et de débit pour certains produits lors de cette vente.

“Nous sommes ravis d’annoncer le Samsung Summer Fest pour nos consommateurs. Au cours de la vente, nous avons des offres intéressantes, des options EMI et de cashback, permettant aux consommateurs d’acheter et de profiter de leurs produits Samsung préférés “, a déclaré M. Sandeep Singh Arora, vice-président, affaires en ligne, Samsung Inde.

Offres spéciales Samsung Summer Fest

Offres Unreal: Sélectionnez des produits parmi les catégories pour être en vente à des prix spéciaux à partir de 11 heures tous les jours

50:50 Boutique d’accessoires: 50% de rabais sur une gamme d’accessoires Samsung à partir de 19 h tous les jours

Offres partenaires: Foodpanda offrira des bons de réduction sur sa plateforme aux consommateurs qui achèteront lors de la vente du Summer Fest

Tirage au sort: Plus de 100 haut-parleurs Samsung Scoop seront à gagner dans un tirage au sort pour tous les consommateurs achetant lors de la vente

Samsung Online Shop, la destination officielle des achats en ligne pour les consommateurs, propose une large gamme de produits Samsung couvrant les smartphones, téléviseurs, appareils ménagers, mémoires et produits informatiques avec un contenu plus riche, des informations détaillées sur les produits et une livraison panindienne.

Un aperçu du ‘Samsung Online Shop’:

La boutique en ligne officielle de Samsung en Inde est maintenant plus excitante, facile à utiliser et transparente pour aider les clients à trouver les meilleurs produits Samsung qui répondent à leurs besoins.

Livraison gratuite sur toutes les commandes à travers le pays

Des programmes de financement EMI attrayants et gratuits sur les principales cartes de crédit et cartes Bajaj Finserv

Programmes de financement EMI attrayants, sans frais, disponibles toute l’année, avec une variété d’options de paiement, y compris les cartes de crédit / débit, Netbanking et COD

Delight livraison pour la livraison sur rendez-vous à partir du Samsung Plaza dans les 24 heures suivant la commande en ligne, y compris la livraison gratuite pour tous les produits

Live Chat avec Samsung Product Experts pour aider les clients à prendre des décisions d’achat ou se renseigner en général sur les produits Samsung

Les meilleures offres d’échange sur les smartphones lors de l’achat d’un nouveau smartphone Samsung powered by Cashify

Une section d’offres spéciales pour les employés d’entreprise pour des offres exclusives sur les produits Samsung 365 jours de l’année

In Spanish

La megaventa comenzará con ofertas exclusivas en una gama de teléfonos celulares, televisores, aires acondicionados, microondas, accesorios personales y accesorios móviles de Samsung. Por primera vez, los productos de audio Harman Kardon y JBL de Harman, una compañía de Samsung, también estarán disponibles durante esta venta.

Se ofrecerán ofertas especiales en productos electrónicos de consumo, productos de audio y accesorios todos los días a las 11:00 a.m. a.m. a.m. a 7:00 p.m. en determinados productos en la Tienda Online de Samsung (https://shop.samsung.com/in). Citibank ofrecerá un reembolso del 10% en transacciones de tarjetas de crédito y débito para productos seleccionados durante esta venta.

“Estamos encantados de anunciar el Samsung Summer Fest para nuestros consumidores. Durante la venta, tenemos ofertas interesantes, EMI y opciones de reembolso, lo que permite a los consumidores comprar y disfrutar sus productos favoritos de Samsung “, dijo el Sr. Sandeep Singh Arora, vicepresidente de negocios en línea de Samsung India.

Ofertas de Samsung Summer Fest

Ofertas irreales: seleccione productos en todas las categorías para estar a la venta a precios especiales a partir de las 11 a.

50:50 Tienda de accesorios: 50% de descuento en una gama de accesorios de Samsung a partir de las 7 pm todos los días

Ofertas de socios: Foodpanda ofrecerá cupones de descuento en su plataforma a los consumidores que compren durante la venta de Summer Fest

Lucky Draw: más de 100 altavoces Samsung Scoop estarán disponibles en un sorteo para todos los consumidores que compren durante la venta

Samsung Online Shop, el destino oficial de compras en línea para los consumidores, ofrece una amplia cartera de productos de Samsung que cubre teléfonos inteligentes, televisores, electrodomésticos, memoria y productos de TI con contenido más completo, información detallada del producto y entrega en toda la India.

Un adelanto de la ‘Tienda en línea de Samsung’:

La tienda en línea oficial de Samsung India ahora es más emocionante, fácil de usar y perfecta para ayudar a los clientes a encontrar los mejores productos de Samsung que se ajustan a sus necesidades.

Entrega gratuita en todos los pedidos en todo el país

Planes atractivos de financiación de EMI durante un año en tarjetas de crédito líderes y tarjetas Bajaj Finserv

Esquemas de financiación EMI atractivos sin costo todo el año disponibles con una variedad de opciones de pago que incluyen tarjetas de crédito / débito, Netbanking y COD

Deléitese con la entrega para la entrega con cita previa en el Samsung Plaza más cercano dentro de las 24 horas posteriores al pedido en línea, incluida la entrega gratuita de todos los productos.

Chat en vivo con los expertos en productos de Samsung para ayudar a los clientes a tomar decisiones de compra o, en general , consultar acerca de los productos de Samsung

Las mejores ofertas de intercambio en teléfonos inteligentes al comprar un nuevo teléfono inteligente Samsung con tecnología de Cashify

Una sección de ofertas especiales para empleados corporativos para ofertas exclusivas en productos de Samsung los 365 días del año

GD Star Rating

loading...