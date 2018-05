Vodafone introduces Spot the Ball contest offering Amazon Vouchers as prize

Taking the ongoing cricket fever a notch higher, Vodafone India is giving its customers an exciting opportunity to win Amazon gift vouchers by playing a simple game on MyVodafone App. Customers need to ‘spot the balls’ by navigating through the app, thereby winning a chance to win Amazon vouchers worth Rs. 500 every day.

With its interactive proposition on MyVodafone App – ‘Spot the Ball’, Vodafone India aims to make the current cricket festival more engaging for its digital savvy customers. Customers can visit the app and look for the cricket ball hidden on various pages. 50 lucky customers can win themselves an Amazon voucher worth Rs. 500 daily.

How to participate in Spot the Ball

How to Play

Kavita Nair, Associate Director – Commercial Operations, Vodafone India commented on the contest, “Being the unofficial sponsor of fans in the ongoing sporting extravaganza, Vodafone is engaging with its customers in yet another exciting contest. Spot the Ball contest will give our digital savvy customers a chance to conveniently browse through the different in-built features of the MyVodafone App and even win exciting rewards by doing so.”

MyVodafone App is an intuitive and customised interface which provides a personalised experience to postpaid and prepaid customers, giving them the power to manage their Vodafone account on their fingertips, at their convenience.

Easy to navigate, with in-built smart analytics, the app provides a detailed understanding to each customer about his/her usage of the pack/plan on real time basis, manage multiple accounts, track bill payments and recharges, subscribe to new products and services and make MNP requests. Users are also prompted a choice of best pack and plan options basis their past usage trend.

Show Press Release (586 More Words) In French Prenant la fièvre de cricket en cours un cran plus haut, Vodafone Inde donne à ses clients une occasion passionnante de gagner des chèques-cadeaux Amazon en jouant à un jeu simple sur MyVodafone App. Les clients doivent «repérer les balles» en naviguant à travers l’application, gagnant ainsi une chance de gagner des coupons Amazon valant Rs. 500 chaque jour. Avec sa proposition interactive sur MyVodafone App – «Spot the Ball», Vodafone India vise à rendre le festival de cricket actuel plus attrayant pour ses clients avertis numériques. Les clients peuvent visiter l’application et chercher la balle de cricket cachée sur diverses pages. 50 clients chanceux peuvent gagner eux-mêmes un bon Amazon d’une valeur de Rs. 500 par jour. Kavita Nair, Directeur Associé – Opérations Commerciales, Vodafone India, a commenté le concours: «En tant que sponsor non officiel des fans dans l’aventure sportive en cours, Vodafone s’engage avec ses clients dans un autre concours passionnant. Le concours Spot the Ball permettra à nos clients avertis du numérique de parcourir facilement les différentes fonctionnalités de l’application MyVodafone et même de remporter des récompenses passionnantes. MyVodafone App est une interface intuitive et personnalisée qui offre une expérience personnalisée aux clients postpayés et prépayés, leur donnant le pouvoir de gérer leur compte Vodafone à portée de main, à leur convenance. Facile à naviguer, avec des analyses intelligentes intégrées, l’application fournit une compréhension détaillée à chaque client de son utilisation du pack / plan en temps réel, gère plusieurs comptes, suit les paiements de factures et se recharge, s’abonne à de nouveaux produits et services et faire des demandes MNP. Les utilisateurs sont également invités à choisir parmi les meilleures options de pack et de plan en fonction de leur tendance d’utilisation passée. In Spanish Tomando la actual fiebre del cricket un nivel más alto, Vodafone India ofrece a sus clientes una excelente oportunidad para ganar vales de regalo de Amazon jugando un juego simple en la aplicación MyVodafone. Los clientes necesitan ‘detectar las bolas’ navegando a través de la aplicación, ganando así la oportunidad de ganar cupones de Amazon por valor de Rs. 500 todos los días.

Con su propuesta interactiva en la aplicación MyVodafone – ‘Spot the Ball’, Vodafone India tiene como objetivo hacer que el festival actual de cricket sea más atractivo para sus clientes inteligentes digitales. Los clientes pueden visitar la aplicación y buscar la pelota de cricket escondida en varias páginas. 50 afortunados clientes pueden ganar un cupón de Amazon por valor de Rs. 500 diarios Kavita Nair, Directora Asociada – Operaciones Comerciales, Vodafone India comentó sobre el concurso: “Al ser el patrocinador no oficial de los fanáticos en el continuo espectáculo deportivo, Vodafone se está involucrando con sus clientes en otro concurso emocionante. El concurso Spot the Ball ofrecerá a nuestros clientes conocedores digitales la oportunidad de navegar convenientemente por las diferentes funciones integradas de la aplicación MyVodafone e incluso ganar emocionantes recompensas al hacerlo “. La aplicación MyVodafone es una interfaz intuitiva y personalizada que brinda una experiencia personalizada a los clientes de pospago y prepago, dándoles el poder de administrar su cuenta de Vodafone en la punta de sus dedos, según les convenga. Fácil de navegar, con analítica inteligente incorporada, la aplicación proporciona una comprensión detallada de cada cliente sobre su uso del paquete / plan en tiempo real, administra varias cuentas, realiza el seguimiento de pagos y recargas, se suscribe a nuevos productos y servicios y hacer solicitudes MNP. Los usuarios también reciben una selección de las mejores opciones de paquete y plan en función de su tendencia de uso anterior.

