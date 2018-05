Samsung introduces Signature Infinity Design philosophy on the A & J Series in India

Samsung India today launched four new smartphones- Galaxy J6, J8, A6 and A6+ with Infinity display. The mobile industry will witness a paradigm shift in the design of smartphones with the introduction of Samsung’s signature Infinity Design philosophy on the A & J Series.

The Infinity Design on the Galaxy J6, J8, A6 and A6+ gives users nearly 15% more display area without increasing the overall size of the device. This can be attributed to extremely thin bezels and by swapping the physical home button with software powered in-display home button. The finger print sensor also moves to the back of the device for added convenience. These changes in the display hardware deliver a 18.5:9 aspect ratio that provides an end to end viewing experience and more browsing space. All four devices come with Samsung’s Super AMOLED display technology that produces deeper contrasts and delivers the most vivid viewing experience. Samsung’s Infinity display experience is further strengthened by a new ‘Chat Over Video’ feature that facilitates an uninterrupted and uncompromised viewing experience while chatting.

“Galaxy J6, J8, A6 and A6+ are built for today’s millennial. These smart phones will set the standard for an unparalleled viewing experience with Samsung’s signature super AMOLED Infinity Display. These phones also get dual rear cameras that let users capture professional grade bokeh images and express themselves in a unique manner. Our latest ‘Make for India’ innovation Chat-over-Video allows uninterrupted viewing experience just the way millennials want it. We are also introducing a new youthful and vibrant blue color that shows that we listen to our young consumers who constantly seek stylish designs,” said Mohandeep Singh, Senior Vice President, Mobile Business, Samsung India.

The Stylish Galaxy J6

The new smartphones have been designed to impress. Galaxy A series smartphones come with metal unibody and sleek design. The A6+ has a 6” FHD+ display, while Galaxy A6 sports a 5.6” HD+ display. Galaxy J series smartphones come with a premium polycarbonate unibody. The J8 has a 6” HD+ display, while J6 come with 5.6” HD+ display. All four smartphones have sleek curves and an ergonomic design with elegant style and comfortable grip.

Galaxy J6, J8, A6 and A6+ debut Samsung’s brand new ‘Make for India’ innovation that complements millennial requirements of uninterrupted video binging. Chat-over-Video allows consumers to chat through a transparent chat window and keyboard, while a video is still running. This new innovation eradicates the consumer pain point of chat interruptions while viewing content on their mobile devices. The other Make for India innovation, Samsung Mall app, brings a revolutionary new service for millennials. It uses Artificial Intelligence to let users shop by clicking a picture of the desired product and automatically getting results for the item across popular e-commerce platforms.

Galaxy J6, J8, A6 and A6+ sport best in class cameras that allow consumers to take beautiful shots or selfies anytime, anywhere. Galaxy A6+ and J8 come with dual rear cameras. The primary rear camera has 16MP and f/1.7 aperture, while the secondary rear camera has 5MP and f/1.9 aperture. With Live Focus, a flagship feature, you can take stunning portraits with background blur. The Dual camera also helps you adjust the background blur while taking a picture or even after taking the shot, leading to portraits that make you stand out. Galaxy A6 has a 16MP rear camera with f/1.7 aperture while J6 sports a 13MP rear shooter with f/1.9 aperture. The new smartphones are equipped with best in class low-aperture lenses, allowing consumers to capture sharp, clear photos in low light conditions, without sacrificing image quality no matter what time of day.

The front camera on Galaxy J6, J8, A6 and A6+ smartphones features an adjustable selfie flash, allowing consumers to snap stylish selfies, from day to night. Galaxy A6+ has a 24MP front shooter, while both Galaxy A6 and J8 sport a 16MP front camera. Galaxy J6 comes with 8MP front shooter. All front cameras have f/1.9 aperture to deliver the best low light camera performance in the industry. The front camera on these devices also enable face unlock as an additional security feature.

Galaxy J6, J8, A6 and A6+ not only have Infinity Display, stylish designs and great cameras but they also pack a punch when it comes to performance. These new smartphones come with Octa core processors. All smartphones come in 4GB/64GB RAM/ROM variants. The devices also come with Samsung’s advanced memory management feature that automatically directs content from social media applications to the external memory card.

Galaxy A6+ and J8 are powered by a 3,500mAh battery, while Galaxy A6 and J6 come with 3,000mAh battery and all the devices run on latest Android operating system – Android Oreo.

Industry First Online to Offline (O2O) Partnership

Samsung has also tied up with Paytm Mall in continuation of their industry-first O2O partnership. This partnership encourages consumers to buy on Paytm Mall while getting served by an offline retailer.This partnership will give consumers Rs 3,000 cashback on the Galaxy A6 and A6+ and Rs 1,500 on the J6 and J8 to anyone who chooses to pay through Paytm Mall at any of the 25,000 retail outlets where this offer is enabled.

Amit Sinha, COO-Paytm Mall, said, “We are excited to partner with Samsung for the launch of the new range of Samsung Galaxy smartphones on Paytm Mall and through 25,000 Samsung partnered offline stores. With our O2O model, we aim to create a network for brands to reach out to millions of consumers, thereby, optimizing the supply chain and also aiding in marketing.”

Price & Offers

Galaxy A6+, A6(4/64GB) & A6(4/32GB) are priced at Rs 25,990, Rs 22,990 and Rs 21,990 respectively. Consumers buying Galaxy A6+ and A6 through ICICI Bank credit cards or Paytm will get an additional cashback of Rs 3,000.

Galaxy J8, Galaxy J6 (4/64GB) and J6 (3/32GB) variants are priced at Rs 18,990, Rs 16,490 and Rs 13,990 respectively. Consumers buying Galaxy J8 and J6 through ICICI Bank credit and debit cards or Paytm will get an additional cashback of Rs 1,500.

Availability

Galaxy J6, A6 and A6+ will be available across our retail stores and Samsung eshop website from May 22. Galaxy J6 will also be available on Flipkart while the Galaxy A6 and A6+ will also be available on Amazon starting May 22. J8 will be available from July 2018 onwards. The devices will also be available on Paytm Mall. All the four devices will be available in Blue, Black & Gold colors.

To add to the excitement, Samsung is offering ‘One time Screen Replacement Offer’ for purchases till 20th June.

In French

Samsung India a lancé aujourd’hui quatre nouveaux smartphones: Galaxy J6, J8, A6 et A6 + avec écran Infinity. L’industrie du mobile verra un changement de paradigme dans la conception des smartphones avec l’introduction de la philosophie Infinity Design de Samsung sur la série A & J.

Le design Infinity sur le Galaxy J6, J8, A6 et A6 + offre aux utilisateurs près de 15% de plus d’espace d’affichage sans augmenter la taille globale de l’appareil. Cela peut être attribué à des lunettes extrêmement minces et en permutant le bouton d’accueil physique avec le bouton d’accueil intégré au logiciel. Le capteur d’empreintes digitales se déplace également à l’arrière de l’appareil pour plus de commodité. Ces changements dans le matériel d’affichage fournissent un rapport d’aspect de 18.5: 9 qui fournit une expérience visuelle de bout en bout et plus d’espace de navigation. Les quatre appareils sont équipés de la technologie d’affichage Super AMOLED de Samsung qui produit des contrastes plus profonds et offre une expérience de visionnement des plus vives. L’expérience d’affichage Infinity de Samsung est encore renforcée par une nouvelle fonctionnalité «Chat Over Video» qui facilite une expérience de visionnage ininterrompue et sans compromis tout en discutant.

“Les Galaxy J6, J8, A6 et A6 + sont construites pour le millénaire d’aujourd’hui. Ces téléphones intelligents établiront la norme pour une expérience de visionnement inégalée avec le Super AMOLED Infinity Display de Samsung. Ces téléphones disposent également de deux caméras arrière qui permettent aux utilisateurs de capturer des images bokeh de qualité professionnelle et de s’exprimer d’une manière unique. Notre dernière innovation «Make for India» Chat-over-Video permet une expérience de visionnage ininterrompue tout comme les milléniaux le souhaitent. Nous présentons également une nouvelle couleur bleue jeune et dynamique qui montre que nous écoutons nos jeunes consommateurs qui recherchent constamment des designs élégants », a déclaré Mohandeep Singh, vice-président principal, Mobile Business, Samsung India.

L’élégante Galaxy J6

Les nouveaux smartphones ont été conçus pour impressionner. Galaxy Les smartphones de la série A sont dotés d’un boîtier en métal et d’un design élégant. L’A6 + dispose d’un écran FHD + de 6 “, tandis que le Galaxy A6 dispose d’un écran HD + de 5,6”. Les smartphones de la série Galaxy J sont livrés avec un monocorps premium en polycarbonate. Le J8 dispose d’un écran HD + de 6 “tandis que le J6 est équipé d’un écran HD + de 5,6”. Tous les quatre smartphones ont des courbes élégantes et un design ergonomique avec un style élégant et une prise en main confortable.

Le Galaxy J6, J8, A6 et A6 + fait ses débuts La toute nouvelle innovation «Make for India» de Samsung, qui complète les exigences millénaires d’une vidéo ininterrompue. Chat-over-Video permet aux consommateurs de discuter via une fenêtre de discussion et un clavier transparents, tandis qu’une vidéo est toujours en cours d’exécution. Cette nouvelle innovation éradique le point de la douleur des consommateurs d’interruptions de chat tout en regardant le contenu sur leurs appareils mobiles. L’autre innovation Make for India, l’application Samsung Mall, apporte un nouveau service révolutionnaire pour les millénaires. Il utilise l’intelligence artificielle pour permettre aux utilisateurs de faire leurs achats en cliquant sur une image du produit souhaité et obtenir automatiquement des résultats pour l’article sur les plates-formes de commerce électronique populaires.

Les Galaxy J6, J8, A6 et A6 + sont les meilleurs appareils photo de la catégorie qui permettent aux consommateurs de prendre de belles photos ou des selfies n’importe quand, n’importe où. Galaxy A6 + et J8 viennent avec deux caméras arrière. La caméra arrière principale a une ouverture de 16MP et f / 1,7, tandis que la caméra arrière secondaire a une ouverture de 5MP et f / 1.9. Avec Live Focus, une fonctionnalité phare, vous pouvez réaliser de superbes portraits avec un arrière-plan flou. La caméra double vous permet également de régler le flou de l’arrière-plan pendant la prise de vue ou même après la prise de vue, ce qui vous permet d’obtenir des portraits qui vous distinguent. Le Galaxy A6 dispose d’un appareil photo arrière de 16 mégapixels avec une ouverture de f / 1,7 tandis que le J6 arbore un tireur arrière de 13 mégapixels avec une ouverture de f / 1,9. Les nouveaux smartphones sont équipés des meilleurs objectifs à faible ouverture, permettant aux consommateurs de capturer des photos nettes et claires dans des conditions de faible luminosité, sans sacrifier la qualité d’image, peu importe l’heure de la journée.

La caméra frontale sur les smartphones Galaxy J6, J8, A6 et A6 + dispose d’un flash selfie réglable, permettant aux consommateurs de prendre des selfies élégants, de jour comme de nuit. Galaxy A6 + dispose d’un tireur frontal 24MP, tandis que les deux Galaxy A6 et J8 sport d’une caméra frontale 16MP. Galaxy J6 est livré avec 8MP front shooter. Toutes les caméras frontales ont une ouverture de f / 1,9 pour offrir les meilleures performances de la caméra à faible éclairage de l’industrie. La caméra frontale de ces appareils permet également le déverrouillage du visage en tant que fonction de sécurité supplémentaire.

Les Galaxy J6, J8, A6 et A6 + ont non seulement un écran Infinity, des designs élégants et de superbes appareils photo, mais ils sont également très performants en termes de performances. Ces nouveaux smartphones sont équipés de processeurs Octa. Tous les smartphones sont disponibles en versions RAM / ROM de 4 Go / 64 Go. Les appareils sont également équipés de la fonction avancée de gestion de la mémoire de Samsung qui dirige automatiquement le contenu des applications de médias sociaux vers la carte mémoire externe.

Galaxy A6 + et J8 sont alimentés par une batterie de 3500mAh, tandis que Galaxy A6 et J6 viennent avec 3000mAh batterie et tous les appareils fonctionnent sur le dernier système d’exploitation Android – Android Oreo.

L’industrie est le premier partenariat en ligne à hors ligne (O2O)

Samsung s’est également associé à Paytm Mall dans le prolongement de son premier partenariat O2O. Ce partenariat encourage les consommateurs à acheter sur Paytm Mall tout en étant servi par un détaillant hors ligne.Ce partenariat va donner aux consommateurs Rs 3000 de cashback sur le Galaxy A6 et A6 + et Rs 1500 sur le J6 et J8 à toute personne qui choisit de payer via Paytm Mall à tout des 25 000 points de vente où cette offre est activée.

Amit Sinha, COO-Paytm Mall, a déclaré: «Nous sommes ravis de collaborer avec Samsung pour le lancement de la nouvelle gamme de smartphones Samsung Galaxy sur Paytm Mall et à travers 25 000 magasins hors ligne partenaires de Samsung. Avec notre modèle O2O, nous visons à créer un réseau permettant aux marques de toucher des millions de consommateurs, optimisant ainsi la chaîne d’approvisionnement et facilitant le marketing. “

Prix et offres

Galaxy A6 +, A6 (4 / 64GB) et A6 (4 / 32GB) sont au prix de Rs 25,990, Rs 22,990 et Rs 21,990 respectivement. Les consommateurs qui achètent des cartes de crédit Galaxy A6 + et A6 via ICICI Bank ou Paytm recevront un remboursement supplémentaire de 3 000 Rs.

Les versions Galaxy J8, Galaxy J6 (4/64 Go) et J6 (3/32 Go) sont vendues au prix de Rs 18 990, Rs 16 490 et Rs 13 990 respectivement. Les consommateurs qui achètent des Galaxy J8 et J6 via les cartes de crédit et de débit ICICI Bank ou Paytm recevront un remboursement supplémentaire de 1 500 Rs.

Disponibilité

Galaxy J6, A6 et A6 + seront disponibles dans nos magasins et sur le site internet de Samsung depuis le 22 mai. Galaxy J6 sera également disponible sur Flipkart, tandis que les Galaxy A6 et A6 + seront également disponibles sur Amazon à partir du 22 mai. Juillet 2018 et plus. Les appareils seront également disponibles sur Paytm Mall. Tous les quatre appareils seront disponibles dans les couleurs Bleu, Noir et Or.

Pour ajouter à l’excitation, Samsung propose une offre de remplacement d’écran unique pour les achats jusqu’au 20 juin.

In Spanish

Samsung India lanzó hoy cuatro nuevos teléfonos inteligentes: Galaxy J6, J8, A6 y A6 + con pantalla Infinity. La industria móvil será testigo de un cambio de paradigma en el diseño de teléfonos inteligentes con la introducción de la filosofía de firma Infinity Design de Samsung en la serie A & J.

Infinity Design en Galaxy J6, J8, A6 y A6 + ofrece a los usuarios casi un 15% más de área de visualización sin aumentar el tamaño total del dispositivo. Esto se puede atribuir a los biseles extremadamente delgados y al cambiar el botón de inicio físico por el botón de inicio en pantalla con software. El sensor de huellas dactilares también se mueve hacia la parte posterior del dispositivo para mayor comodidad. Estos cambios en el hardware de la pantalla ofrecen una relación de aspecto de 18.5: 9 que proporciona una experiencia de visualización de extremo a extremo y más espacio de exploración. Los cuatro dispositivos incluyen la tecnología de pantalla Super AMOLED de Samsung que produce contrastes más profundos y ofrece la experiencia de visualización más vívida. La experiencia de visualización Infinity de Samsung se ve reforzada por una nueva función ‘Chat Over Video’ que facilita una experiencia de visualización ininterrumpida e inflexible mientras se conversa.

“Galaxy J6, J8, A6 y A6 + están diseñados para el milenio de hoy. Estos teléfonos inteligentes establecerán el estándar para una experiencia de visualización inigualable con la pantalla Super AMOLED Infinity Display exclusiva de Samsung. Estos teléfonos también tienen cámaras traseras duales que permiten a los usuarios capturar imágenes de bokeh de nivel profesional y expresarse de una manera única. Nuestra última innovación “Make for India”, Chat-over-Video, permite una experiencia de visualización ininterrumpida tal como lo desean los millennials. También estamos presentando un nuevo color azul juvenil y vibrante que muestra que escuchamos a nuestros consumidores jóvenes que buscan constantemente diseños elegantes “, dijo Mohandeep Singh, vicepresidente sénior de negocios móviles de Samsung India.

El elegante Galaxy J6

Los nuevos teléfonos inteligentes han sido diseñados para impresionar. Los teléfonos inteligentes de la serie Galaxy A vienen con una sola pieza de metal y un diseño elegante. El A6 + tiene una pantalla FHD + de 6 “, mientras que el Galaxy A6 tiene una pantalla HD + de 5.6”. Los teléfonos inteligentes de la serie Galaxy J vienen con una sola pieza de policarbonato premium. El J8 tiene una pantalla HD + de 6 “, mientras que J6 viene con una pantalla HD + de 5.6”. Los cuatro teléfonos inteligentes tienen curvas elegantes y un diseño ergonómico con un estilo elegante y un agarre cómodo.

Galaxy J6, J8, A6 y A6 lanzan la nueva innovación de Samsung “Make for India” que complementa los requisitos milenarios de video binging ininterrumpido. Chat-over-Video permite a los consumidores chatear a través de una ventana de chat transparente y un teclado, mientras un video todavía se está ejecutando. Esta nueva innovación erradica el punto de dolor del consumidor de las interrupciones de chat mientras visualiza contenido en sus dispositivos móviles. La otra innovación de Make for India, la aplicación Samsung Mall, ofrece un nuevo y revolucionario servicio para la generación del milenio. Utiliza la Inteligencia Artificial para permitir que los usuarios compren haciendo clic en una imagen del producto deseado y obteniendo automáticamente resultados para el artículo en plataformas de comercio electrónico populares.

Las cámaras Galaxy J6, J8, A6 y A6 + son las mejores en su clase que permiten a los consumidores tomar bellas instantáneas o selfies en cualquier momento y en cualquier lugar. Galaxy A6 + y J8 vienen con dos cámaras traseras. La cámara trasera principal tiene una apertura de 16MP y f / 1.7, mientras que la cámara trasera secundaria tiene una apertura de 5MP y f / 1.9. Con Live Focus, una característica emblemática, puedes tomar retratos increíbles con desenfoque de fondo. La cámara dual también te ayuda a ajustar el desenfoque del fondo mientras tomas una foto o incluso después de tomar la foto, lo que te lleva a hacer retratos que te hacen destacar. Galaxy A6 tiene una cámara trasera de 16MP con apertura de f / 1.7 mientras que J6 tiene un disparador trasero de 13MP con apertura de f / 1.9. Los nuevos teléfonos inteligentes están equipados con las mejores lentes de baja apertura de su clase, lo que permite a los consumidores capturar fotografías nítidas y claras en condiciones de poca luz, sin sacrificar la calidad de la imagen, sin importar la hora del día.

La cámara frontal de los teléfonos inteligentes Galaxy J6, J8, A6 y A6 + cuenta con un flash autofoto ajustable, lo que permite a los consumidores tomar selfies con estilo, de día a noche. Galaxy A6 + tiene un disparador frontal de 24MP, mientras que Galaxy A6 y J8 tienen una cámara frontal de 16MP. Galaxy J6 viene con un disparador frontal de 8MP. Todas las cámaras frontales tienen una apertura f / 1.9 para ofrecer el mejor rendimiento de la cámara con poca luz en la industria. La cámara frontal en estos dispositivos también permite el desbloqueo facial como una característica de seguridad adicional.

Galaxy J6, J8, A6 y A6 + no solo tienen pantalla Infinity, diseños elegantes y excelentes cámaras, sino que también tienen un gran impacto cuando se trata de rendimiento. Estos nuevos teléfonos inteligentes vienen con procesadores de núcleo Octa. Todos los teléfonos inteligentes vienen con variantes de 4 GB / 64 GB de RAM / ROM. Los dispositivos también incluyen la función avanzada de administración de memoria de Samsung que dirige automáticamente el contenido de las aplicaciones de redes sociales a la tarjeta de memoria externa.

Galaxy A6 + y J8 funcionan con una batería de 3.500 mAh, mientras que Galaxy A6 y J6 cuentan con una batería de 3.000 mAh y todos los dispositivos funcionan con el último sistema operativo Android: Android Oreo.

Asociación de la industria en primer lugar fuera de línea (O2O)

Samsung también se relacionó con Paytm Mall como continuación de su primera alianza de O2O en la industria. Esta asociación alienta a los consumidores a comprar en Paytm Mall mientras son atendidos por un minorista fuera de línea. Esta asociación le dará a los consumidores un reembolso de 3.000 rupias en Galaxy A6 y A6 + y Rs 1.500 en J6 y J8 a cualquiera que elija pagar a través de Paytm Mall en cualquier de los 25,000 puntos de venta donde esta oferta está habilitada.

Amit Sinha, COO-Paytm Mall, dijo: “Nos entusiasma asociarnos con Samsung para el lanzamiento de la nueva gama de teléfonos inteligentes Samsung Galaxy en Paytm Mall y en 25,000 tiendas asociadas de Samsung. Con nuestro modelo O2O, nuestro objetivo es crear una red para que las marcas lleguen a millones de consumidores, optimizando así la cadena de suministro y también ayudando al marketing “.

Precio y ofertas

Galaxy A6 +, A6 (4 / 64GB) y A6 (4 / 32GB) tienen un precio de Rs 25.990, Rs 22.990 y Rs 21.990, respectivamente. Los consumidores que compren Galaxy A6 + y A6 a través de tarjetas de crédito de ICICI Bank o Paytm recibirán un reembolso adicional de 3.000 rupias.

Las variantes Galaxy J8, Galaxy J6 (4 / 64GB) y J6 (3 / 32GB) tienen un precio de Rs 18,990, Rs 16,490 y Rs 13,990, respectivamente. Los consumidores que compren Galaxy J8 y J6 a través de las tarjetas de crédito y débito de ICICI Bank o Paytm obtendrán un reembolso adicional de 1.500 rupias.

Disponibilidad

Galaxy J6, A6 y A6 + estarán disponibles en todas nuestras tiendas minoristas y en el sitio web de Samsung eshop desde el 22 de mayo. Galaxy J6 también estará disponible en Flipkart, mientras que Galaxy A6 y A6 + también estarán disponibles en Amazon a partir del 22 de mayo. J8 estará disponible en Julio de 2018 en adelante. Los dispositivos también estarán disponibles en Paytm Mall. Los cuatro dispositivos estarán disponibles en colores azul, negro y dorado.

Para aumentar la emoción, Samsung está ofreciendo ‘Oferta de reemplazo de pantalla única’ para compras hasta el 20 de junio.

