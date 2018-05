PTron launches its Bluetooth speaker, the Musicbot

PTron today announced the launch of ‘Musicbot’, a compact portable Bluetooth speaker. Musicbot connects wirelessly to a smart device or tablet, and delivers a whole new level of listening experience.



PTron Musicbot is a mini wireless Bluetooth speaker that offers impressive sound quality and performance in a sleek design. PTron Musicbot’s design helps create a 360-degree sound field. The Bluetooth speaker is loud enough to party at home and compact enough to be carried wherever you go as it fits in the palm of your hand.

With multiple uses, Musicbot is designed to appeal to a very diverse set of users. With four hours of playtime, you can party just about anywhere, anytime. It can be used at workplace too; with its hands-free calling capabilities, it doubles up as speaker for conference calls at work.

PTron Musicbot is launched in black color, at an introductory price of INR 699 on leading e-commerce portal LatestOne.com.

Features & specifications:

Bluetooth: v4.2

Transmission Range: 10M

Speaker Size: 40mm

Frequency Response: 20Hz-20kHz

Impedance: 4 ohms

Output: 3W

Signal-to-Noise Ratio: >80dB

Battery Capacity: Built-in 500mAh

Play-time: Up to 4 hours (depending on the volume level)

Working Voltage: 3.7V Micro USB

Charging Time: 2-3 hours

Ameen Khwaja, CEO of Palred Online Technologies Pvt. Ltd. said, “PTron is upping the mobile accessories game and producing the finest range of personal mobile audio devices. Musicbot is a pocket-sized beauty designed to cater to the needs of music lovers whose lifestyle demands both fun and sophistication. Bluetooth 4.2 helps deliver clear sound and seamless connections.”

In French

PTron a annoncé aujourd’hui le lancement de ‘Musicbot’, un haut-parleur Bluetooth portable compact. Musicbot se connecte sans fil à un appareil intelligent ou à une tablette et offre un tout nouveau niveau d’expérience d’écoute.

PTron Musicbot est un mini haut-parleur Bluetooth sans fil qui offre une qualité sonore et des performances impressionnantes dans un design élégant. La conception de PTron Musicbot aide à créer un champ sonore à 360 degrés. Le haut-parleur Bluetooth est assez fort pour faire la fête à la maison et assez compact pour être transporté partout où vous allez, car il tient dans la paume de votre main.

Avec plusieurs utilisations, Musicbot est conçu pour plaire à un ensemble d’utilisateurs très divers. Avec quatre heures de jeu, vous pouvez faire la fête à peu près n’importe où, n’importe quand. Il peut être utilisé sur le lieu de travail aussi; avec ses capacités d’appel mains libres, il double comme haut-parleur pour les conférences téléphoniques au travail.

PTron Musicbot est lancé en couleur noire, au prix de lancement de 699 INR sur le portail de commerce électronique LatestOne.com.

Caractéristiques et spécifications:

Bluetooth: v4.2

Plage de transmission: 10M

Taille de l’orateur: 40mm

Réponse en fréquence: 20Hz-20kHz

Impédance: 4 ohms

Sortie: 3W

Rapport signal-bruit:> 80 dB

Capacité de la batterie: Built-in 500mAh

Temps de jeu: jusqu’à 4 heures (selon le niveau de volume)

Tension de fonctionnement: 3.7V Micro USB

Temps de charge: 2-3 heures

Ameen Khwaja, PDG de Palred Online Technologies Pvt. Ltd a déclaré: “PTron améliore le jeu d’accessoires mobiles et la production de la plus belle gamme de dispositifs audio mobiles personnels. Musicbot est une beauté de poche conçue pour répondre aux besoins des mélomanes dont le style de vie exige à la fois plaisir et sophistication. Bluetooth 4.2 permet d’obtenir un son clair et des connexions transparentes. “

In Spanish

PTron anunció hoy el lanzamiento de ‘Musicbot’, un altavoz portátil Bluetooth compacto. Musicbot se conecta de forma inalámbrica a un dispositivo o tableta inteligente y ofrece un nivel completamente nuevo de experiencia auditiva.

PTron Musicbot es un mini altavoz Bluetooth inalámbrico que ofrece una calidad de sonido y un rendimiento impresionantes en un diseño elegante. El diseño de PTron Musicbot ayuda a crear un campo de sonido de 360 ??grados. El altavoz Bluetooth es lo suficientemente fuerte como para festejar en casa y lo suficientemente compacto como para llevarlo donde quiera que vaya, ya que cabe en la palma de su mano.

Con múltiples usos, Musicbot está diseñado para atraer a un conjunto muy diverso de usuarios. Con cuatro horas de juego, puedes divertirte en cualquier lugar y en cualquier momento. Puede ser utilizado en el lugar de trabajo también; con sus capacidades de llamadas manos libres, funciona como altavoz para llamadas en conferencia en el trabajo.

PTron Musicbot se lanzó en color negro, a un precio introductorio de INR 699 en el portal líder de comercio electrónico LatestOne.com.

Características y especificaciones:

Bluetooth: v4.2

Rango de transmisión: 10M

Tamaño del altavoz: 40 mm

Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz

Impedancia: 4 ohmios

Salida: 3W

Relación de señal a ruido:> 80dB

Capacidad de la batería: 500mAh incorporado

Tiempo de reproducción: hasta 4 horas (dependiendo del nivel de volumen)

Voltaje de trabajo: 3.7V Micro USB

Tiempo de carga: 2-3 horas

Ameen Khwaja, CEO de Palred Online Technologies Pvt. Ltd. dijo, “PTron está aumentando el juego de accesorios móviles y produciendo la mejor gama de dispositivos personales de audio móvil. Musicbot es una belleza de bolsillo diseñada para satisfacer las necesidades de los amantes de la música cuyo estilo de vida exige diversión y sofisticación. Bluetooth 4.2 ayuda a ofrecer un sonido claro y conexiones sin interrupciones “.

