Micromax & Airtel come together to launch Micromax’s Bharat Go

Micromax Informatics, India’s leading mobile brand, today announced the launch of its first Android Oreo (Go Edition) smartphone -Micromax ‘Bharat Go’ in collaboration with Bharti Airtel (“Airtel”)

The launch is part of a partnership to bring low-cost smartphones powered by Android Oreo (Go edition) to the Indian market and enable more Indians to get online. Android Oreo (Go edition) is a configuration of the Android operating system specifically optimized for devices with 1GB of RAM or less. Android Oreo (Go edition) comes with a new range of apps designed to run faster while using less data. Devices running Android Oreo (Go edition) will also come with twice as much storage out of the box.

Micromax Bharat GO will be available customer at an effective price of just Rs 2399/-, making it one of the most affordable smartphone options in the Indian market. The Android Oreo (Go edition) device, which has an MOP of Rs 4399 comes with a special cashback of Rs 2000 as part of Airtel’s ‘Mera Pehla Smartphone’ initiative.

The VoLTE ready Dual-SIM Bharat Go comes pre-loaded with apps like Gmail Go, Maps Go, Files Go, Chrome, YouTube Go, Assistant Go, Play Store and GBoard which will enable the device to run faster while using less data. It will also come with a vast storage option enabling users to have a seamless and enriching mobile experience.

Delivering amazing value and a powerful smartphone experience at the entry level category, Bharat Go comes with a 4.5” inch screen and its compact size creates an ergonomic grip that enables comfortable one-handed operation. It boasts of a smart key that will enable the users to take screen shots, click pictures and switch the phone into silent mode.

On camera front, it incorporates 5 MP rear camera + 5 MP front camera setup. To live up to power-efficient legacy, the phone comes with MediaTek Quad Core processor, that supports quality camera images and graphics with optimum speed. It has an optimization of power consumption that saves up to 30% power and users can seamlessly multitask. The phone packs 1GB DDR3 RAM and 8GB of internal storage that promises better performance at low power and lag free multi-tasking experience. Bharat Go is powered by 2000 mAh battery and the OTG support on the phone provides the users with mass storage, serial communications, keyboards/mice, game controllers, ethernet connectivity, camera controller and importing photos from a camera.

Commenting on the launch, Shubhodip Pal, Chief Marketing and Commercial Officer, Micromax said, “Android Oreo (Go Edition) is a compelling proposition for the mobile first economy like India. We are proud to announce the launch of Bharat GO, a smartphone powered by the Android Oreo (Go Edition) today. Micromax Started the journey of empowering users a year ago with the launch of Bharat series. If we look at the statistics, there is still a huge gap when it comes to smartphone adoption all over the country owing to the lack of affordable smartphones in the sub 5k category. Micromax has always believed in massifying and democratising technology, be it through launching the first phone with qwerty keyboard or the first phone with dual SIM. And today we are extremely proud to partner with Airtel and Google for the launch of Bharat Go, which will further bridge the need gap of the consumers.”

Vani Venkatesh, Chief Marketing Officer, Bharti Airtel said, “Along with Google, we look forward to collaborating with device manufacturers to leverage the power of Android Go and bring highly affordable smartphone options to the market. Android Go powered devices like Bharat Go, will offer customers an opportunity to upgrade to affordable smartphones that also deliver a great experience.”

Commenting on the launch Sagar Kamdar, Product Director, Google India “Android’s mission has always been to bring the power of computing to everyone, and part of that is ensuring a great experience across a broad range of devices. Android Oreo (Go edition) is specifically optimised to bring an easy, powerful software experience to devices with 1GB of RAM or less. We’re excited to see Micromax further that mission by launching the Bharat Go.”

Micromax Informatics, première marque mobile indienne, a annoncé aujourd’hui le lancement de son premier smartphone Android Oreo (Go Edition) – Micromax ‘Bharat Go’ en collaboration avec Bharti Airtel (“Airtel”)

Ce lancement s’inscrit dans le cadre d’un partenariat visant à mettre sur le marché indien des smartphones à bas prix alimentés par Android Oreo (édition Go) et à permettre à plus d’Indiens de se connecter. Android Oreo (Go édition) est une configuration du système d’exploitation Android spécialement optimisé pour les appareils avec 1 Go de RAM ou moins. Android Oreo (Go édition) est livré avec une nouvelle gamme d’applications conçues pour fonctionner plus rapidement tout en utilisant moins de données. Les appareils fonctionnant sous Android Oreo (édition Go) seront également livrés avec deux fois plus de stockage.

Micromax Bharat GO sera disponible client à un prix efficace de seulement 2399 Rs / -, ce qui en fait l’une des options de smartphone les plus abordables sur le marché indien. L’appareil Android Oreo (Go édition), qui a une MOP de Rs 4399 est livré avec un cashback spécial de Rs 2000 dans le cadre de l’initiative «Mera Pehla Smartphone» d’Airtel.

Le Bharat Go compatible VoLTE est livré avec des applications préinstallées telles que Gmail Go, Maps Go, Google Chrome, YouTube Go, Assistant Go, Play Store et GBoard, qui permettent à l’appareil de fonctionner plus rapidement tout en utilisant moins de données. Il sera également livré avec une vaste option de stockage permettant aux utilisateurs d’avoir une expérience mobile transparente et enrichissante.

Offrant une valeur incroyable et une expérience de smartphone puissante à la catégorie d’entrée de gamme, Bharat Go est livré avec un écran de 4,5 pouces et sa taille compacte crée une poignée ergonomique qui permet une utilisation confortable d’une seule main. Il dispose d’une clé intelligente qui permettra aux utilisateurs de prendre des captures d’écran, cliquez sur les photos et basculer le téléphone en mode silencieux.

Sur le devant de la caméra, il incorpore une caméra arrière de 5 MP + une configuration de caméra frontale de 5 MP. Pour être à la hauteur de l’héritage écoénergétique, le téléphone est équipé du processeur MediaTek Quad Core, qui prend en charge des images et des graphiques de qualité supérieure avec une vitesse optimale. Il a une optimisation de la consommation d’énergie qui économise jusqu’à 30% de puissance et les utilisateurs peuvent facilement effectuer plusieurs tâches simultanément. Le téléphone contient 1 Go de RAM DDR3 et 8 Go de stockage interne qui promettent de meilleures performances à faible consommation d’énergie et une expérience multitâche sans décalage. Bharat Go est alimenté par une batterie de 2000 mAh et le support OTG sur le téléphone fournit aux utilisateurs un stockage de masse, des communications série, des claviers / souris, des contrôleurs de jeu, une connectivité Ethernet, un contrôleur de caméra et l’importation de photos.

Commentant le lancement, Shubhodip Pal, directeur marketing et commercial de Micromax, a déclaré: “Android Oreo (Go Edition) est une proposition convaincante pour la première économie mobile comme l’Inde. Nous sommes fiers d’annoncer le lancement de Bharat GO, un smartphone alimenté par Android Oreo (Go Edition) aujourd’hui. Micromax a commencé le voyage d’autonomisation des utilisateurs il y a un an avec le lancement de la série Bharat. Si nous regardons les statistiques, il y a encore un énorme fossé quand il s’agit de l’adoption des smartphones dans tout le pays en raison du manque de smartphones abordables dans la catégorie sub 5k. Micromax a toujours cru en la massification et la démocratisation de la technologie, que ce soit en lançant le premier téléphone avec clavier QWERTY ou le premier téléphone à double SIM. Et aujourd’hui, nous sommes extrêmement fiers de nous associer à Airtel et à Google pour le lancement de Bharat Go, qui comblera davantage le besoin des consommateurs.

Vani Venkatesh, Directeur Marketing de Bharti Airtel, a déclaré: «Google et les constructeurs de terminaux sont impatients de collaborer pour tirer parti de la puissance d’Android Go et commercialiser des options de smartphone très abordables. Les appareils fonctionnant sous Android Go, comme Bharat Go, offriront aux clients la possibilité de passer à des smartphones abordables qui offrent également une expérience exceptionnelle.

Commentant le lancement Sagar Kamdar, directeur des produits, Google Inde «La mission d’Android a toujours été d’apporter la puissance de l’informatique à tout le monde, et cela en partie garantit une expérience formidable sur un large éventail d’appareils. Android Oreo (Go édition) est spécifiquement optimisé pour apporter une expérience logicielle facile et puissante aux appareils avec 1 Go de RAM ou moins. Nous sommes ravis de voir Micromax poursuivre cette mission en lançant le Bharat Go. “

Micromax Informatics, la principal marca de teléfonos móviles de la India, anunció hoy el lanzamiento de su primer teléfono inteligente Android Oreo (Go Edition) -Micromax ‘Bharat Go’ en colaboración con Bharti Airtel (‘Airtel’)

El lanzamiento es parte de una asociación para llevar teléfonos inteligentes de bajo costo impulsados ??por Android Oreo (edición Go) al mercado indio y permitir que más indios se conecten a Internet. Android Oreo (Go edition) es una configuración del sistema operativo Android específicamente optimizada para dispositivos con 1 GB de RAM o menos. Android Oreo (edición Go) viene con una nueva gama de aplicaciones diseñadas para correr más rápido mientras se usan menos datos. Los dispositivos con Android Oreo (edición Go) también incluirán el doble de capacidad de almacenamiento.

Micromax Bharat GO estará disponible como cliente a un precio efectivo de solo Rs 2399 / -, por lo que es una de las opciones de teléfonos inteligentes más asequibles en el mercado indio. El dispositivo Android Oreo (edición Go), que tiene un MOP de Rs 4399 viene con un reembolso especial de Rs 2000 como parte de la iniciativa ‘Mera Pehla Smartphone’ de Airtel.

El Dual-SIM Bharat Go preparado para VoLTE viene precargado con aplicaciones como Gmail Go, Maps Go, Files Go, Chrome, YouTube Go, Assistant Go, Play Store y GBoard, que permitirán que el dispositivo funcione más rápido mientras se usan menos datos. También vendrá con una gran opción de almacenamiento que permite a los usuarios tener una experiencia móvil perfecta y enriquecedora.

Ofreciendo un valor increíble y una poderosa experiencia de teléfono inteligente en la categoría de nivel de entrada, Bharat Go viene con una pantalla de 4.5 “y su tamaño compacto crea un agarre ergonómico que permite un cómodo manejo con una sola mano. Se jacta de una llave inteligente que permitirá a los usuarios tomar capturas de pantalla, hacer clic en las imágenes y cambiar el teléfono al modo silencioso.

En la parte delantera de la cámara, incorpora 5 MP de cámara trasera + 5 MP de configuración de cámara delantera. Para cumplir con el legado de ahorro de energía, el teléfono viene con el procesador MediaTek Quad Core, que admite imágenes y gráficos de cámara de calidad con una velocidad óptima. Tiene una optimización del consumo de energía que ahorra hasta un 30% de energía y los usuarios pueden realizar múltiples tareas a la perfección. El teléfono incluye 1 GB de RAM DDR3 y 8 GB de almacenamiento interno que prometen un mejor rendimiento a baja potencia y una experiencia multitarea libre de retraso. Bharat Go funciona con una batería de 2000 mAh y el soporte OTG en el teléfono proporciona a los usuarios almacenamiento masivo, comunicaciones en serie, teclados / ratones, controladores de juegos, conectividad Ethernet, controlador de cámara e importación de fotos desde una cámara.

Al comentar sobre el lanzamiento, Shubhodip Pal, Director de Comercialización y Comercial, Micromax dijo: “Android Oreo (Go Edition) es una propuesta atractiva para la primera economía móvil como India. Estamos orgullosos de anunciar hoy el lanzamiento de Bharat GO, un teléfono inteligente con tecnología de Android Oreo (Go Edition). Micromax comenzó el camino de empoderar a los usuarios hace un año con el lanzamiento de la serie Bharat. Si miramos las estadísticas, todavía hay una gran brecha en lo que respecta a la adopción de teléfonos inteligentes en todo el país debido a la falta de teléfonos inteligentes asequibles en la categoría sub 5k. Micromax siempre ha creído en la tecnología de masificación y democratización, ya sea mediante el lanzamiento del primer teléfono con teclado qwerty o el primer teléfono con doble tarjeta SIM. Y hoy estamos muy orgullosos de asociarnos con Airtel y Google para el lanzamiento de Bharat Go, que cerrará aún más la brecha de necesidades de los consumidores “.

Vani Venkatesh, director de marketing de Bharti Airtel, dijo: “Junto con Google, esperamos colaborar con los fabricantes de dispositivos para aprovechar el poder de Android Go y ofrecer al mercado opciones de teléfonos inteligentes altamente asequibles. Los dispositivos con Android Go, como Bharat Go, ofrecerán a los clientes la oportunidad de actualizarse a teléfonos inteligentes asequibles que también ofrecen una gran experiencia “.

Comentando sobre el lanzamiento Sagar Kamdar, Director de Producto, Google India “La misión de Android siempre ha sido llevar el poder de la informática a todos, y parte de eso es garantizar una gran experiencia en una amplia gama de dispositivos. Android Oreo (edición Go) está específicamente optimizado para ofrecer una experiencia de software sencilla y potente a dispositivos con 1 GB de RAM o menos. Estamos emocionados de ver a Micromax más allá de esa misión lanzando el Bharat Go “.

