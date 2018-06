Airtel TV App updated to offer “Kaala” content for its Thalaivar fans

Bharti Airtel (“Airtel”), India’s largest telecommunications services provider, today announced that it has joined hands with Rajinikanth yet again, this time for the superstar’s upcoming release ‘Kaala’.

As a part of this association, Airtel has rolled out an exclusive ‘Kaala’ experience for its customers. Airtel TV app will offer users free access to exclusive content from Kaala, including exciting behind the scenes action from the movie that includes bytes from cast and crew letting their hair down. Airtel TV users can also enjoy exclusive access to Kaala music launch event, which brought together the cast, crew and music composers for the movie.

And the fun does not stop there, Airtel TV users can also participate in a highly interactive quiz based contest called ‘Meet Kaala, Semma Coola’. Users have to correctly answer questions relating to the upcoming movie and superstar Rajinikanth and there are exciting prizes to be won every hour, including Kaala movie tickets and the opportunity to meet the Kaala cast and crew.

What’s more, Airtel has also launched special Kaala branded SIM pouch and prepaid packs that will offer unlimited calling and roaming benefits along with high-speed data. The special pack comes with a Kaala Calendar that fans can add to their collection.

Manoj Murali, Hub CEO – Kerala & Tamil Nadu, Bharti Airtel said, “We are delighted to be associated with Kaala. As part of our endeavour to offer a great network and content experience to our customers, we are excited to bring an exclusive Kaala experience to our customers. We invite Rajini fans to enjoy this special experience and celebrate yet another thriller from the superstar.”

To enjoy FREE exclusive Kaala content & take part in the ‘Meet Kaala’ contest

Airtel customers need to be on the latest version of the Airtel TV app (available for both Android and iOS). New users can download the app, while existing users will receive automatic update notifications.

Non-Airtel users need to get a Airtel 4G SIM, insert it in SIM Slot 1 of their smartphone and follow step 1 to get started.

Airtel TV app has one of the largest curation of digital content in India, enabling customers to enjoy a wide variety of rich content on their smartphones wherever they are. Airtel TV app offers over 350 plus LIVE TV channels along with 10,000 plus movies and exclusive shows. All content on Airtel TV is free for Airtel prepaid and postpaid customers till June 2018.

Airtel TV app continues to expand its content catalogue to bring great content from India and across the world to its users. Airtel TV is building a world-class partner ecosystem to curate and offer digital content from all leading platforms at one place. Currently, Airtel TV has partnerships with Eros NOW, Sony LIV, Hooq, Amazon, Hotstar and several others.

In French

Bharti Airtel («Airtel»), le plus grand fournisseur de services de télécommunications de l’Inde, a annoncé aujourd’hui qu’il a encore une fois rejoint Rajinikanth, cette fois pour le prochain lancement de la superstar, «Kaala».

Dans le cadre de cette association, Airtel a déployé une expérience «Kaala» exclusive pour ses clients. L’application Airtel TV offrira aux utilisateurs un accès gratuit au contenu exclusif de Kaala, y compris une action passionnante dans les coulisses du film qui comprend des octets de la distribution et de l’équipage qui se lavent les cheveux. Les utilisateurs d’Airtel TV peuvent également profiter d’un accès exclusif à l’événement de lancement de musique Kaala, qui a réuni les acteurs, les membres de l’équipe et les compositeurs de musique pour le film.

Et le plaisir ne s’arrête pas là, les utilisateurs d’Airtel TV peuvent également participer à un concours basé sur des quiz hautement interactifs appelé «Meet Kaala, Semma Coola». Les utilisateurs doivent répondre correctement aux questions concernant le film à venir et la superstar Rajinikanth et il y a des prix intéressants à gagner toutes les heures, y compris des billets de cinéma Kaala et la possibilité de rencontrer les acteurs et l’équipe de Kaala.

De plus, Airtel a également lancé une pochette SIM spéciale de marque Kaala et des packs prépayés qui offriront des avantages illimités en matière d’appels et d’itinérance ainsi que des données haut débit. Le pack spécial est livré avec un calendrier Kaala que les fans peuvent ajouter à leur collection.

Manoj Murali, PDG de Hub – Kerala et Tamil Nadu, Bharti Airtel a déclaré: «Nous sommes ravis d’être associés à Kaala. Dans le cadre de nos efforts visant à offrir une excellente expérience de réseau et de contenu à nos clients, nous sommes ravis d’offrir une expérience Kaala exclusive à nos clients. Nous invitons les fans de Rajini à profiter de cette expérience spéciale et à célébrer encore un autre thriller de la superstar. “

Pour profiter du contenu exclusif de Kaala et participez au concours “Meet Kaala”

Les clients Airtel doivent être sur la dernière version de l’application Airtel TV (disponible pour Android et iOS). Les nouveaux utilisateurs peuvent télécharger l’application, tandis que les utilisateurs existants recevront des notifications de mise à jour automatiques.

Les utilisateurs non-Airtel doivent obtenir une carte SIM Airtel 4G, l’insérer dans l’emplacement SIM 1 de leur smartphone et suivre l’étape 1 pour commencer.

L’application Airtel TV est l’une des plus grandes chaînes de contenu numérique en Inde, permettant aux clients de profiter d’une grande variété de contenus riches sur leurs smartphones, où qu’ils se trouvent. L’application Airtel TV propose plus de 350 chaînes de télévision en direct ainsi que plus de 10 000 films et des émissions exclusives. Tout le contenu sur Airtel TV est gratuit pour les clients prépayés et postpayés d’Airtel jusqu’en juin 2018.

L’application Airtel TV continue d’élargir son catalogue de contenu afin d’offrir à ses utilisateurs un excellent contenu en provenance de l’Inde et du monde entier. Airtel TV est en train de construire un écosystème de partenaires de classe mondiale pour organiser et proposer des contenus numériques de toutes les plates-formes leaders en un seul endroit. Actuellement, Airtel TV a des partenariats avec Eros NOW, Sony LIV, Hooq, Amazon, Hotstar et plusieurs autres.

In Spanish

Bharti Airtel (“Airtel”), el proveedor de servicios de telecomunicaciones más grande de India, anunció hoy que ha unido sus manos nuevamente con Rajinikanth, esta vez para el próximo lanzamiento de la superestrella ‘Kaala’.

Como parte de esta asociación, Airtel ha lanzado una experiencia exclusiva de ‘Kaala’ para sus clientes. La aplicación Airtel TV ofrecerá a los usuarios acceso gratuito a contenido exclusivo de Kaala, que incluye escenas emocionantes detrás de escena de la película que incluyen bytes del elenco y la tripulación que se dejan el cabello suelto. Los usuarios de Airtel TV también pueden disfrutar de acceso exclusivo al evento de lanzamiento de música de Kaala, que reunió al elenco, el equipo y los compositores de música para la película.

Y la diversión no se detiene allí, los usuarios de Airtel TV también pueden participar en un concurso basado en cuestionarios muy interactivo llamado ‘Meet Kaala, Semma Coola’. Los usuarios tienen que responder correctamente a las preguntas relacionadas con la próxima película y superestrella Rajinikanth y hay premios emocionantes que se pueden ganar cada hora, incluidas las entradas para el cine Kaala y la oportunidad de conocer al elenco y el equipo de Kaala.

Además, Airtel también lanzó una bolsa especial para SIM con la marca Kaala y paquetes prepagos que ofrecerán beneficios ilimitados de llamadas y roaming junto con datos de alta velocidad. El paquete especial viene con un Calendario Kaala que los fanáticos pueden agregar a su colección.

Manoj Murali, CEO de Hub – Kerala y Tamil Nadu, Bharti Airtel dijo: “Estamos encantados de asociarnos con Kaala. Como parte de nuestro esfuerzo por ofrecer una excelente experiencia de red y contenido a nuestros clientes, nos complace brindarles una experiencia exclusiva de Kaala a nuestros clientes. Invitamos a los fanáticos de Rajini a disfrutar de esta experiencia especial y celebrar otro thriller más de la superestrella “.

Para disfrutar contenido exclusivo GRATIS de Kaala y participar en el concurso ‘Meet Kaala’

Los clientes de Airtel deben tener la última versión de la aplicación Airtel TV (disponible tanto para Android como para iOS). Los nuevos usuarios pueden descargar la aplicación, mientras que los usuarios existentes recibirán notificaciones automáticas de actualización.

Los usuarios que no son de Airtel deben obtener una tarjeta SIM Airtel 4G, insertarla en la ranura SIM 1 de su teléfono inteligente y seguir el paso 1 para comenzar.

La aplicación Airtel TV tiene una de las mayores curaciones de contenido digital en India, lo que permite a los clientes disfrutar de una amplia variedad de contenido enriquecido en sus teléfonos inteligentes donde sea que estén. La aplicación Airtel TV ofrece más de 350 canales de TV en vivo junto con más de 10,000 películas y shows exclusivos. Todo el contenido de Airtel TV es gratuito para los clientes prepagos y de pospago de Airtel hasta junio de 2018.

La aplicación Airtel TV continúa expandiendo su catálogo de contenido para ofrecer a sus usuarios un excelente contenido de la India y de todo el mundo. Airtel TV está construyendo un ecosistema de socios de clase mundial para curar y ofrecer contenido digital de todas las plataformas líderes en un solo lugar. Actualmente, Airtel TV tiene asociaciones con Eros NOW, Sony LIV, Hooq, Amazon, Hotstar y muchos otros.

