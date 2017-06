Airtel offers 13 Unlimited Calling Plans for its customers in Andhra Pradesh & Telengana telecom circle. Starting with the Unlimited Calling Plan 249, Airtel offers Unlimited Local & STD all calls for 3 days and the Unlimited Calling Plan 299 offers Unlimited Local & STD all calls for 7 days.

The Unlimited Calling Plan 349 offers Unlimited Local & STD Calls, 4G Handset – 1 GB data/day, Non 4G Handset – 1 GB data for 28 days and the Unlimited Calling Plan 399 offers Unlimited Local & STD Calls, 4G Handset – 1 GB data/day, Non 4G Handset – 1.25 GB data for 28 days.

The Unlimited Calling Plan 499 offers Unlimited Local & STD calls, 4G Handset – 1.25 GB data/day, Non 4G Handset – 2 GB data for 28 days and the Unlimited Calling Plan 549 offers Unlimited Local & STD calls, 4G Handset – 1.25 GB data/day, Non 4G Handset – 2.5 GB data for 28 days.

Airtel AP Unlimited Calling Plans 2017 – AP Unlimited Calling Recharge

Price of the Unlimited Calling Plan  (in Rs.) Benefits Validity 249 Unlimted Local & STD all calls 3 days 299 Unlimted Local & STD all calls 7 days 349 Unlimited Local & STD Calls, 4G Handset Р1 GB data/day, Non 4G Handset Р1 GB data 28 days 399 Unlimited Local & STD Calls, 4G Handset Р1 GB data/day, Non 4G Handset Р1.25 GB data 28 days 499 Unlimited Local & STD calls, 4G Handset Р1.25 GB data/day, Non 4G Handset Р2 GB data 28 days 549 Unlimited Local & STD calls, 4G Handset Р1.25 GB data/day, Non 4G Handset Р2.5 GB data 28 days 648 Unlimited Local & STD Calls, 4G Handset Р1.5 GB data/day, Non 4G Handset Р3.5 GB data 28 day 649 Unlimited Local & STD Calls, 4G Handset Р4 GB data, Non 4G Handset Р2 GB data 28 days 799 Unlimited Local & STD Calls, 4G Handset Р1.5 GB data/day, Non 4G Handset Р5 GB data 28 days 849 Unlimited Local & STD Calls, 4G Handset Р6 GB data, Non 4G Handset Р3 GB data 28 days 899 Unlimited Local & STD Calls, 4G Handset Р2 GB data/day, Non 4G Handset Р6 GB data 28 days 998 Unlimited Local & STD Calls, 4G Handset Р2 GB data/day, Non 4G Handset Р7 GB data 28 days 1198 Unlimited Local & STD Calls, 4G Handset Р2.5 GB data/day, Non 4G Handset Р9 GB data 28 days

You can recharge the Airtel Unlimited Calling Plans for Andhra Pradesh & Telengana via MyAirtel App or do Online Recharge on Airtel website or via an Offline Retailer.

